(V ŽIVO) Matjaž Nemec o “domnevnem sprejemu sporazuma med Slovenijo in Hrvaško o ribolovu” topnews.si Poslanec SD Matjaž Nemec bo dal izjavo za medije glede informacij, razvidnih iz medijev, o domnevnem sprejemu sporazuma med Slovenijo in Hrvaško o ribolovu v slovenskih in hrvaških teritorialnih vodah, so sporočili iz poslanske skupine SD....

