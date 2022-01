Neverjetne številke okuženih zurnal24.si Sledilnik covid-19 je danes, v nedeljo, 16. januarja 2022, objavil podatke o aktivno okuženih po posameznih občinah. Prvič se je zgodilo, da je v Mestni občini Kranj teh več kakor 2000: bolj natančno, kar 2038 jih je, samo v petek in soboto so jih s testom PCR potrdili skupaj 349. A glede na število prebivalstva so na Gorenjskem ta hip najbolj zaostrene razmere v občinah Bohinj in Šenčur.

