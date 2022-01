Med Dnevi cepljenja po odmerek prišlo za 68 odstotkov več ljudi kot teden prej Primorske novice Na ministrstvu za zdravje so zadovoljni z odzivom prebivalcev, ki so se v okviru minulih dnevov cepljenja odločili za cepljenje proti covidu-19. Od četrtka do vključno sobote se je za cepljenje odločilo 41.200 ljudi, kar je za 68 odstotkov več, kot je bilo cepljenih v enakih treh dneh teden dni prej. Največ jih je prišlo po tretji odmerek.

