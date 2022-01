Anej Piletič (BQL) z ženo končno odšel na medene tedne. Poglejte, kam sta pobegnila TOčnoTO.si Anej Piletič je svojo ženo Izo Hrastnik Fink popeljal na sanjske medene tedne. Poglejte, kakšen nor apartma imata in kakšna rajska plaža je pred njim. Anej Piletič, mlajši iz dua BQL, je lansko poletje večno zvesto obljubil svoji dolgoletni izbranki Izi Hrastnik Fink. Poroka je bila razkošna, prijetna in znanih obrazov ni manjkalo. (Če želite […] Anej Piletič (BQL) z ženo končno odšel na medene ted...

Sorodno













Oglasi