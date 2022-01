Delniški trgi so v nov teden vstopili razburkani Finančni Trgi Delniški trgi so nov trgovalni teden začeli razburkani, saj so številni kitajski gospodarski podatki potrdili smrtonosni učinek omejevalnih kovid ukrepov na potrošniško porabo, zaradi česar so morale komunistične oblasti v Pekingu sprejeti dodatne monetarne spodbujevalne ukrepe. Počitnice v ZDA so poskrbele za nizek obseg trgovanja, vseeno pa to ni preprečilo nadaljnjega upada terminskih pogodb za

Sorodno Oglasi