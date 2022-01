Črna nedelja v gorah: čez prepadne stene na območju Komne zdrsnila planinca RTV Slovenija Razmere v gorah so zelo nevarne. Od nedelje na območju Komne poteka iskalno-reševalna akcija za planincema. Enega so našli mrtvega, drugega iščejo. Policisti pravijo, da sta zdrsnila in padla čez prepadne stene. Dva gornika pa sta umrla na Malem Triglavu.

