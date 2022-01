V soboto in v nedeljo je v zasneženih slovenskih gorah umrlo pet ljudi. Ponoči in zjutraj je na območju Komne potekala iskalna akcija za planincema. Našli so ju mrtva. Kot pravijo na Policijski upravi Kranj, okoliščine kažejo na zdrs in padec čez prepadne stene. Reševalci iz gorskih reševalnih služb Bohinj, Radovljica in Tržič so v nočni iskalno-reševalni akciji našli enega umrlega, v jutranjih ur ...