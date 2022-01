Zvonovi cerkve sv. Urha v Dolini pri Trstu so utihnili. Po pritožbi šestih vaščanov so jih v torek zasegli pripadniki organov pregona. Takšnega udarca, ki je prekinil tisočletno slovensko tradicijo, župnija v Dolini še ni doživela, pojasnjuje tamkajšnji župnijski upravitelj Klemen Zalar. O dogodku so poročali številni italijanski mediji. Tržaški škof Giampaolo Crepaldi je v sporočilu za javnost po ...