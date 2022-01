Vas, v kateri je sodišče utišalo zvonove Primorske novice “Ko zvonovi zapojo, v sebi čutim novo moč,” je na začetku osemdesetih let prejšnjega stoletja prepeval slovenski kantavtor Andrej Šifrer. Podobne romantike in bukoličnih čustev v Dolini, domovini starodavne Majence, naj ne bi občutili ravno vsi, zlasti ne tisti, ki živijo v neposredni bližini zvonika cerkve sv. Urha, ko jih ob 6. uri zjutraj iz mirnega sna predrami zvonjenje, ki se nato iz ure v uro ponavlja. Nekomu je očitno prekipelo in želel je priti zadevi tako ali drugače do dna.

Sorodno







Oglasi Omenjeni Aleš Zalar

Italija Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Robert Golob

Tanja Fajon

Zdravko Počivalšek

Anže Lanišek