Knapi: Vlada sprejela odločitev o izhodu Slovenije iz premoga brez alternativnih rešitev o delovnih Energetika.NET V Sindikatu delavcev rudarstva in energetike Slovenije (SDRES) so zaskrbljeni, da je bila pretekli teden potrjena letnica za prenehanje proizvodnje električne energije iz premoga v Sloveniji, in sicer najpozneje leta 2033, popolnoma politična odločitev, »iz katere smo bili knapi v celoti izključeni«. Obenem izpostavljajo, da z zakonom o zaprtju Premogovnika Velenje zamujamo že pet let.

