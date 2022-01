Delavci rudarstva razočarani: Gre za nepremišljeno politično odločitev 24ur.com V Sindikatu delavcev rudarstva in energetike Slovenije (SDRES) so razočarani nad nacionalno strategijo za izstop iz premoga do leta 2033. Po njihovem mnenju gre za popolnoma politično odločitev, ki je nestrokovna in nepremišljena. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, bi si želeli, da bi bili zaposleni del načrtovanja izhodne strategije. Velenjski župan Peter Dermola pa meni, da je letnica 2033...

