Sramoten udar levih sil nad novinarsko svobodo in resnico – zahtevajo glavi Možine in Rebernikove! Demokracija Piše: Sara Kovač (Nova24tv) “Kaj se dogaja? Zaradi Utripa pravkar vabilo na nujno sejo vodstva TV – zame in odgovorno urednico. Posamezni novinarji RTV po pritisku SD zahtevajo suspenz proti meni in odgovorni urednici. Novinarske in uredniške avtonomije ne omenjajo več. Bo vsaj novinarski aktiv TVS obsodil pritiske Tanje Fajon?” je razkril Jože Možina. Možina je namreč v soboto vodil oddajo Utrip, ...

Sorodno



















Oglasi Omenjeni RTV Slovenija

Tanja Fajon Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Zdravko Počivalšek

Tamara Zidanšek

Tanja Fajon

Andreja Klepač