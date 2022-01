V ZNP obsojajo nedopustne politične pritiske na novinarja RTVS Jožeta Možino Večer V Združenju novinarjev in publicistov (ZNP) obsojajo "grob politični napad in sramotenje novinarja RTVS Jožeta Možine", avtorja zadnje sobotne komentatorske oddaje Utrip. Predsednica SD Tanja Fajon je na Twitterju prispevek Možine označila za sramoten in neopravičljiv, kar je nedopusten politični pritisk, so v izjavi za javnost navedli v ZNP.

