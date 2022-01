Zdravniki Aleksander Merlo, Marko Noč in Aleš Blinc prejeli red za zasluge RTV Slovenija Predsednik republike Borut Pahor je podelil državna odlikovanja posameznikom s področja zdravstva. Red za zasluge so prejeli zdravniki Aleksander Merlo, Marko Noč in Aleš Blinc.

