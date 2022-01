Red za zasluge zdravnikom Aleksandru Merlu, Marku Noču in Alešu Blincu Primorske novice Predsednik republike Borut Pahor je podelil državna odlikovanja posameznikom s področja zdravstva. Red za zasluge so prejeli zdravniki Aleksander Merlo, Marko Noč in Aleš Blinc. Direktor postojnske porodnišnice Merlo je po prejemu odlikovanja dejal, da jih delo uvršča v vrh uspešnosti, "ker brez trdega dela in odrekanja ni dobrega zdravništva".

