Voznik avtomobila pospešil hitrost in zapeljal proti policistu Primorske novice Včeraj nekaj minut pred polnočjo je policist ustavljal vozilo na Piranski cesti v Kopru. 41-letni voznik je med ustavljanjem nekoliko pospešil hitrost in še zapeljal proti policistu, ki je odskočil na pločnik. Policist je voznika preizkusil z alkotestom, ki je pokazal 0,44 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, odredil pa je tudi strokovni pregled za droge. 41-letnik je obravnavan zaradi kaznivega dejanja Preprečitev uradnega dejanja ali maščevanje uradni osebi, v primeru pozitivnega rezultata strokovnega pregleda pa bo obravnavan še zaradi nevarne vožnje.

