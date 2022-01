V injekcije dali fiziološko raztopino, pozabili pa na cepivo 24ur.com V Zdravstvenem domu (ZD) Šentjur se je med cepljenjem proti covidu-19 zgodila napaka. Nekaj ljudem so namreč vbrizgali le fiziološko raztopino, cepiva pa ne. V ZD-ju so dogodek potrdili, obvestili so pristojne inštitucije in tudi vse, ki so dobili tovrstno injekcijo. Pozvali so jih na ponovno cepljenje, vsi so se tudi odzvali, ob tem pa poudarjajo, da sama fiziološka raztopina ni nevarna za zdravje.

Sorodno

Oglasi Omenjeni Celje

korona virus Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Tanja Fajon

Metod Ropret

Matej Tonin

Timi Zajc