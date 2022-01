Milan se je opekel, Handanovićevi ostajajo vodilni, Fiorentina se je znesla nad Genoo SiOL.net Nogometaši Milana so imeli v ponedeljek priložnost za skok na vrh, a so v 22. krogu italijanskega prvenstva doma nepričakovano izgubil s Spezio, Napoli pa je slavil v Bologni in se Milančanom približal na dve točki. Fiorentina je zavezala kravato Genoi. Oba "slovenska" obračuna sta se že med vikendom razpletla brez zmagovalca. Na dvoboju med Venezio in Empolijem so nastopili trije slovenski reprez...

