Dokumentarna oddaja Dan nič nocoj ob 21.10 na TV SLO 1 RTV Slovenija Zemlja je edini znani planet v vesolju z vodo na površju. Voda je omogočila nastanek življenja in civilizacije. A človeštvo zaloge pitne vode izčrpava in pomanjkanje vode že zdaj pesti 4 od 10 ljudi na planetu. V prihodnosti utegne to doleteti tudi nas.

