Dokumentarna oddaja Kraljice Oranga nocoj ob 20.05 na TV SLO 2 RTV Slovenija V matriarhalni skupnosti v Eticogi, glavne vasi na otoku Orango v jugozahodni Gvineji Bissau, so v ospredju ženske. One odločajo, kako gospodariti s pridelki, so svečenice templja in se lahko pogovarjajo z bogovi, naravnimi silami in duhovi pokojnikov.

Sorodno







Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Zoran Dragić

Robert Golob

Luka Dončić

Jurica Golemac