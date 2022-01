Paulina Pazio: Želimo, da zaposleni pokažejo svoje sposobnosti, strast in talent SiOL.net Spremenjene razmere, ki so posledica pospešene digitalizacije, koronavirusne bolezni, staranja družbe in drugih dejavnikov, kažejo na pomembnost sodelovanja v družbi na splošno in tudi v podjetjih. O tem, kako se spopadajo z izzivi medgeneracijskega sodelovanja v delovnem okolju, je spregovorila direktorica Kadrov za Novartis v Sloveniji Paulina Pazio. Poudarja, da tudi s spodbujanjem medgeneracijskega sodelovanja zaposlenim omogočajo strokovni in osebni razvoj, kar posledično prispeva k inovativnosti in odličnosti podjetja.

