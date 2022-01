Več let kot brezdomec živel v opuščeni žagi na Dvoru – Dolenjska bi potrebovala zavetišče za brezdomne ... Nihče si ne želi pristati na cesti. A nekaterim se življenje tako obrne, da ostanejo brez strehe nad glavo in se znajdejo v objemu ulice. Brezdomstvo je ena najresnejših oblik revščine, v času epidemije pa so se stiske brezdomcev še povečale. preberite več » ...