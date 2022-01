Kako naprej? Vranješ spregovoril o prihodnosti na slovenski klopi. SiOL.net Slovenski rokomet je z včerajšnjim izpadom z evropskega prvenstva doživel hud udarec in po mnenju mnogih tudi novo dno. Po porazu s Črno goro in hitrem slovesu od turnirja se poraja vprašanje, kako najprej. Kaj bo s selektorjem Ljubomirjem Vranješem, ki ima sicer veljavno pogodbo do leta 2024?

Sorodno

























Oglasi