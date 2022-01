Legendarni Vujović ne more verjeti, kaj se dogaja s Slovenijo: To je katastrofa SiOL.net Po nepričakovano zgodnjem izpadu slovenske rokometne reprezentance z evropskega prvenstva vlada v Sloveniji ogromno razočaranje. Skromne predstave Vranješeve čete čudijo tudi Veselina Vujovića. Nekdanji slovenski selektor, ki danes proslavlja 61. rojstni dan, je v svojem slogu, iskreno in brez dlake na jeziku, spregovoril o glavnih težavah, a tudi tem, ali bi se lahko vrnil na vroči selektorski stolček v Sloveniji.

