Slovenska loterijska igra Lotko se je v teh dneh poslovila. Uvaja pa se nova igra Joker, novo dodatno žrebanje za igralce Lota, Eurojackpota in Vikinglotta. Joker prinaša enkrat več dobitkov kot Lotko in seštevanje ter podvajanje končnega zneska, so sporočili iz Loterije Slovenije. Žrebanje Jokerja bo potekalo trikrat tedensko, ob sredah, petkih in nedeljah, in sicer na dan žrebanja igre, pri kate ...