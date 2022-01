Lotko se je poslovil, a sreča ima v rokavu novega Jokerja SiOL.net Igralci Lotka, ki je kar 20 let spremljal najbolj priljubljeno slovensko loterijsko igro Loto, so te dni zagotovo opazili, da se je poslovil. A brez skrbi – sreča v Loteriji Slovenije nikoli ne počiva, pač pa se v tem primeru sešteva, podvaja in še povečuje. Prišla je nova igra Joker: novo dodatno žrebanje za igralce Lota, Eurojackpota in Vikinglotta. Joker prinaša enkrat več dobitkov kot Lotko ter seštevanje in podvajanje končnega zneska.

