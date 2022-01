Po smrti socialista Davida Sassolija so v Evropskem parlamentu za novo predsednico EP izvolili dosedanjo prvo podpredsednico EP Roberto Metsola. Za mesto predsednika EP so se potegovali še Sira Rego iz Levice, Alice Bah Kuhnke iz Zelenih, medtem ko je kandidat Evropskih konservativcev in reformistov (ECR) Kosma Zlotowski svojo kandidaturo umaknil. “Čestitke za prepričljivo zmago, Roberta!” je v od ...