Ne boste verjeli, komu je Tanja Fajon dala svoj glas ob glasovanju za predsednika Evropskega parlame Demokracija Piše: Janja Strah Nova predsednica Evropskega parlamenta je malteška konservativka Roberta Metsola. Tanja Fajon ji je čestitala, a jasno povedala, da ni bila njena kandidatka. In da je glas dala drugi kandidatki. Kateri? No, tega še sama ne ve. Metsolova iz vrst EPP je bila izvoljena že v prvem krogu s 458 glasovi. Za njo sta se uvrstili Švedinja Alice Bah Kuhnke (101 glas) in Španka Sira Rego (57 ...

