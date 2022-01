“Ugotovitve vmesnega poročila preiskovalne komisije, ki jo vodi Rudi Medved, so neutemeljene, zavajajoče in škodljive in so odraz diametralno nasprotnega interesa opozicije, ki z vsemi sredstvi, nenehno in usklajeno škoduje Vladi RS ter tako državi,” se glasi izjava poslanca SDS Kaloha glede politično motiviranega dela Medvedove preiskovalne komisije. “Od 20 prič jih je kar 17 ovrglo, oziroma ni ...