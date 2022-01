Piše: Domen Mezeg (Nova24tv) “Ugotovitve vmesnega poročila preiskovalne komisije, ki jo vodi Rudi Medved, so neutemeljene, zavajajoče in škodljive in so odraz diametralno nasprotnega interesa opozicije, ki z vsemi sredstvi, nenehno in usklajeno škoduje Vladi RS ter tako državi,” se glasi izjava poslanca SDS Kaloha glede politično motiviranega dela Medvedove preiskovalne komisije. “Od 20 prič jih j ...