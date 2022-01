Vrtovec: Šaleška in zasavska regija ob opuščanju premoga ne bosta ostali sami RTV Slovenija Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je ljudem v šaleški in zasavski regiji znova obljubil, da ne bodo ostali sami, ko bo Slovenija predvidoma do leta 2033 opustila rabo premoga za pridobivanje električne energije.

Sorodno







Oglasi