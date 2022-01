Mariborčani so se oddolžili Novomeščanom SiOL.net Aktualni državni odbojkarski prvaki iz Maribora, ki jim je v začetku letu zagodel covid-19, so danes odigrali tekmo 13. kroga in s 3:1 premagali Novomeščane. Ti so ob ACH Volleyju edini, ki so v tej sezoni DP premagali Štajerce.

