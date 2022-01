Odbojkarji novomeške Krke so včeraj v Mariboru odigrali tekmo 13. kroga Sportklub prve lige. Krkaši so povedli in bili blizu zmage v drugem nizu, tedaj pa so Mariborčani poskrbeli za preobrat in na koncu zmago s 3:1. (-21, 23, 20, 20). preberite več »