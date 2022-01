Se bomo ta konec tedna razveselili snega? SiOL.net Danes in jutri bo sprva oblačno in megleno, kasneje se bo zjasnilo. V petek lahko ponekod pričakujejo kratkotrajne snežne plohe. Najnižje jutranje temeperature bodo od -4 do 2 stopinji Celzija, najvišje dnevne pa do 11 stopinj Celzija.

