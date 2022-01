Ministrstvo in občina v skupno obnovo nekdanje PU v Krškem Dolenjski list Po več kot desetih letih propadanja objekta nekdanje policijske uprave Krško na Cesti krških žrtev 55 sta župan Mestne občine Krško Miran Stanko in minister za notranje zadeve Aleš Hojs včeraj v Krškem podpisala sporazum o sofinanciranju preureditve objekta. Tako bosta ministrstvo in občina skupaj začela obnovo leta propadajočega objekta sredi mesta. preberite več » ...

