Minuli torek, 18. januarja, je bil v Krškem med Ministrstvom za notranje zadeve RS in Mestno občino Krško podpisan sporazum o sofinanciranju obnove objekta na Cesti krških žrtev 55 v Krškem, kjer je bil do leta 2011 sedež Policijske uprave Krško. “S tem je prišlo do konkretnega rezultata še v eni zadevi, za katero sem se osebno močno zavzemal ves čas po izvolitvi v Državni zbor RS,” je sporočil p ...