Zaradi testiranja v Stanežičah nastajali zastoji, Policija je preusmerjala promet 24ur.com Prometno-informacijski center je zgodaj popoldne poročal, da je na cesti Ljubljana–Medvode, med Šentvidom in Stanežičami, v smeri proti Medvodam, nastal daljši zastoj. Na gorenjski avtocesti, v predoru Šentvid, pa je bil zaprt izvoz na Celovško cesto. Pri preusmerjanju prometa je pomagala Policija. Zastoji so nastajali tudi na izvozu Brod ter na cestah skozi Šentvid in Vižmarje. Opzorilo so zdaj ...

