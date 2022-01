Starološki grad spet naprodaj zurnal24.si V petek, 14. januarja, je bilo v Uradnem listu RS objavljeno, da upravljalec Starološkega gradu, to je Center slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka, zbira ponudbe za prodajo gradu in pripadajočih nepremičnin, ki so v lasti Republike Slovenije. Gre že za drugi poskus prodaje v manj kot štirih letih.

Sorodno





Oglasi Omenjeni Škofja Loka Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Robert Golob

Štefan Hadalin

Violeta Tomić

Anže Kopitar