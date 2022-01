Šteje vsak, a po enem letu še ni želene precepljenosti SiOL.net "Delamo vse, kar je v moči zdravstva, da cepljenje približamo vsakemu in da vsakemu omogočimo čim bolj enostaven dostop do cepljenja," je pred dnevi dejal minister za zdravje Janez Poklukar. A kljub številnim naporom s cepilnimi mesti po vsej državi, mobilnimi enotami in akcijami, kot so Dnevi cepljenja, precepljenost v Sloveniji še vedno ni takšna, kot bi si odločevalci želeli. Se pa po zelo slab...

Sorodno













































































Oglasi Omenjeni Avstrija

korona virus

Maribor Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Robert Golob

Štefan Hadalin

Violeta Tomić

Anže Kopitar