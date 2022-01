Okrogla miza: Pri epidemiji bi morali glavno besedo imeti epidemiologi RTV Slovenija Nekateri znanstveniki so na okrogli mizi z naslovom Epidemija in znanost(i) ocenili, da ni prav, da so odziv na epidemijo v Sloveniji vodili infektologi. Slišati je bilo tudi kritične besede do prepovedi ivermektina v Sloveniji.

Sorodno



























































Oglasi