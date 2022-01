Policija identificirala žensko truplo, najdeno na Ajdovskem SiOL.net V okviru sodne obdukcije so identificirali žensko truplo, to so v četrtek našli nedaleč stran od osebnega avtomobila ljubljanskih registrskih oznak na kolovozni poti v bližini Črnič v ajdovski občini. S Policijske uprave (PU) Nova Gorica so sporočili, da gre za 33-letno slovensko državljanko.

