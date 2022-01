Za 33-letno Ljubljančanko usoden mraz? Primorske novice Z Inštituta za sodno medicino so novogoriškim kriminalistom včeraj sporočili, da so v postopku sodne obdukcije ugotovili, kdo je ženska, ki so jo prejšnji teden našli mrtvo pri hitri cesti pri Črničah. Gre za 33-letno žensko z območja Ljubljane. Kriminalisti so ugotovili, da ni umrla nasilne smrti, neuradno naj bi bil zanjo usoden mraz.

