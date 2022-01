ACH Volley v četrtfinale Pokala Challenge RTV Slovenija Odbojkarji ACH Volleyja so se uvrstili v četrtfinale Pokala Challenge, potem ko so tudi na povratni tekmi osmine finala premagali Steauo. V Bukarešti so zmagali s 3:0 (21, 17, 15).

Sorodno







Oglasi