ACH Volley v četrtfinalu Dnevnik Odbojkarji ACH Volleyja so se uvrstili v četrtfinale evropskega pokala challenge, potem ko so tudi na povratnem dvoboju osmine finala premagali Steauo iz Bukarešte, tokrat s 3:0 (21, 17, 15). Na prvi tekmi so zmagali s 3:1. Nikola Gjorgiev je bil s...

Sorodno











Oglasi Omenjeni ACH Volley Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Violeta Tomić

Janez Janša

Štefan Hadalin

Franjo Bobinac