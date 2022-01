Objavljen javni razpis za sofinanciranje raziskovalnih projektov za leto 2022 s ciljem trajnostnega Energetika.NET Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je objavila javni razpis za sofinanciranje raziskovalnih projektov za leto 2022, ki se osredotočajo na različna področja in cilje trajnostnega razvoja. Prijave so možne do 28. februarja 2022 do 14h.

Sorodno

Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Violeta Tomić

Janez Janša

Štefan Hadalin

Franjo Bobinac