Objavljen je javni razpis za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva Vlada RS Minister za zdravje Janez Poklukar in vodja sektorja za investicije in javna naročila Jure Dolinar sta na novinarski konferenci predstavila javni razpis Sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji za leti 2022 in 2023.

