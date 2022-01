#video Dončić s predstavo sezone Dallas popeljal do zmage Dnevnik Slovenski košarkarski as Luka Dončić je z najboljšo predstavo letošnje sezone v ligi NBA pomagal svojim Dallas Mavericks do zmage proti Toronto Raptors s 102:98. Dvaindvajsetletni Ljubljančan je dosegel 41 točk, od tega tudi pomembno trojko ob koncu...

