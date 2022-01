(VIDEO) 28 točk in trojka ob sireni Luke Dončića ni bilo dovolj za zmago Večer Košarkarji Dallas Mavericks so v domači dvorani s 101:109 izgubili proti Phoenix Suns v severnoameriški ligi NBA. Slovenski as Luka Dončić je dvoboj sklenil z 28 točkami, a predvsem v zadnji četrtini s soigralci ni našel odgovora proti najboljši ekipi rednega dela. Ta je slavila petič zapovrstjo, Dallas pa je izgubil drugič na zadnjih 12 tekmah.

Sorodno



























Oglasi