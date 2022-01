(VIDEO) Zakaj bi morale 138 zahtev “Glasu ljudstva” prevzeti in prebrati vse politične stranke, čepr topnews.si Čeprav so včeraj na Trg republike povabili več kot 60 političnih strank , ki so vpisane v register političnih strank v Sloveniji, pa so od parlamentarnih strank prišle le štiri opozicijske LMŠ, SD, Levica in SAB ter nekaj nekaj za zdaj še neparlamentarnih, med drugim LIDE, Vesna, Z.Dej, Piratska stranka in društvo Bodi sprememba. Glede […]...

Sorodno





















Oglasi