Tomićeva: Najljubši šport Levice je brcanje človeka, ko je na tleh SiOL.net Stranko Levica je včeraj zapustila še poslanka Violeta Tomić. To je po prestopih Franca Trčka in Željka Ciglerja v stranko SD že tretja izguba za stranko v tem mandatu. V parlamentu je tako Levica izgubila že tretjino poslancev, trenutno jih ima šest. Da stanje v stranki ni rožnato, dokazuje tudi včerajšnji besedni spopad na družbenem omrežju Facebook, ki sta ga uprizorili poslanki Nataša Sukič in Tomićeva.

